Ingen sammenslåing av Peppes og Dolly

Konkurransetilsynet sa i september nei til fusjonen og hevdet det ville føre til svekket konkurranse. Avgjørelsen ble påklaget, og nå har næringsminister Monica Mæland satt et endelig punktum og stanset planene.

Næringsdepartementet og Konkurransetilsynet har kommet til at de to pizzarestaurantkjedene Peppes Pizza og Dolly Dimple's er svært like og derfor er nære konkurrenter.

Videre opplyser departementet at «en sammenslåing vil oppheve konkurransen mellom de to, og dette vil motivere til økte priser. Andre aktører i bransjen vil ha liten mulighet til å disiplinere den nye aktøren».

Dagens Næringsliv skriver at fusjonspartnerne kom med forslag om å avhende Peppes eller Dolly på Sotra, på Askøy/Loddefjord og i Åsane utenfor Bergen som mulige avhjelpende tiltak, men dette anså ikke Konkurransetilsynet som tilstrekkelig. (©NTB)