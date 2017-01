Mann dømt til fengsel for konemishandling

Mannen er også dømt til å betale kvinnen 90.000 kroner i erstatning, melder NRK.

Ifølge dommen har mannen flere ganger truet med å ta livet av kvinnen, blant annet med øks. Han skal også ha slått kona i ansiktet, dratt henne etter håret bortover gulvet og flere ganger brutt forbudet han fikk mot å oppsøke sin kone.

Tingretten mener kvinnen har levd under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold. Retten mener også at det er skjerpende at flere av voldsepisodene har skjedd med deres mindreårige barn som vitner – blant annet tvang han sin datter til å klippe av litt av morens hår.

Det er ikke kjent om 47-åringen anker dommen. (©NTB)