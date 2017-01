Bærum og Grenland får høy luftforurensning

Budstikka skriver at den ventede, dårlige luftkvaliteten gjør at barn med luftveislidelser og voksne med alvorlige hjerte- og karsykdommer eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktiviteten og unngå å oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Ifølge Norsk institutt for luftforskning (NILU) blir det høy luftforurensing i Bærum fra klokken 16 til midnatt lørdag, mens Grenland får høy forurensing fra klokken 20.

For Oslo, Lillehammer, Fredrikstad, Sarpsborg, Drammen og Kristiansand varsles det moderat luftforurensing lørdag ettermiddag og kveld.

Tirsdag innførte Oslo kommune et midlertidig kjøreforbud for dieseldrevne kjøretøy på grunn av akutt høy luftforurensing. Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen sier til Budstikka at Bærum er litt heldigere stilt enn Oslo når det gjelder fare for dårlig luft.

– I Oslo får du en gryteeffekt når varm luft blir liggende over den kalde. Det slipper vi i samme grad i Bærum, sier Nilsen. (©NTB)