Norsk-sponset skogfond på prestasjonsliste i Davos

Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H) tvitret en lenke til lista lørdag kveld.

Lista, som ble lagt ut på nettsidene til Verdens økonomiske forum, oppsummerer en rekke av prestasjonene fra årets møte. Det første punktet på lista er et nytt fond med støtte fra den norske regjeringen, som blant annet skal betale selskaper og bønder for ikke å hogge ned regnskogen.

Den norske regjeringen går inn med opptil 800 millioner kroner i satsingen, og Helgesen har omtalt det som «nybrottsarbeid» i klimapolitikken.

Målet med det nye fondet er å bidra til at landbruket blir mer effektivt i områder som allerede er avskoget, i stedet for at enda mer skog hogges ned. Forutsetningen for det norske bidraget er at andre stiller opp som forventet. Målet er å få fondet i drift innen juni.

Norge har også bidratt økonomisk til det andre punktet på lista, en ny vaksinesatsing som har fått navnet Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). (©NTB)