Politidirektoratet vil ha flere kvinnelige leder

Siden utgangen av 2015 har kvinneandelen økt fra beskjedne 16 prosent til fortsatt beskjedne 18 prosent. I fjor høst satte Politidirektoratet i gang en kampanje for å få flere kvinnelige ledere, skriver VG. En av utfordringene er at kvinner ikke søker lederstillinger.

– Jeg tror rett og slett at noen, men ikke alle, trenger en liten bekreftelse på at de er godt nok kvalifisert. De trenger et lite puff. Det er nok litt flere menn som føler seg kvalifisert, selv om de ikke er det, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Humlegård håper synet av fem kvinnelige politimestere og fire visepolitimestere kan inspirere flere kvinner til å søke lederstillingene.

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark sier politiet «har en kjempejobb å gjøre» og bekrefter at få kvinner søker. Da politiet i Nordland utlyste en lederstilling innen etterretning, forebygging og etterforskning, var det kun menn som søkte.

– Selv om jeg i forkant snakket med ganske mange kvinner og sa at «jeg ser deg» og «du kan være aktuell for ledelse», sier politimester Tone Vangen. (©NTB)