To menn dømt – gravde ned partydop

Saken startet da de to mennene – på 34 og 46 år – tok en biltur til Amsterdam for å hente narkotika, skriver Adresseavisen. 46-åringen fikk vite om formålet med turen først da de var underveis og han forklarte i retten at 34-åringen lovet ham 120.000 kroner for jobben.

Politiet hadde mistanke om at 34-åringen hadde befatning med narkotika og pågrep ham i august 2015. Han ble løslatt etter én natt i arresten, men det ble satt i gang spaning og kommunikasjonskontroll. Senere i måneden oppsøkte han et narkodepot i skogen ved Jonsvatnet, og spanerne fulgte med. Der fant de 957 ecstasytabletter og 623 gram MDMA, som er virkestoffet i ecstasy.

34-åringen la alle kortene på bordet da han ble pågrepet. Han er dømt til halvannet års fengsel for innførsel av 1.000 ecstasytabletter og partiet med MDMA. 46-åringen ble dømt til ti måneders fengsel for ecstasysmuglingen. Han forklarte i retten at han bare fikk 5.000 kroner for å ha vært med på smuglerturen. (©NTB)