Brann i bygård i Lillehammer

– Det er åpne flammer i en leilighet i andre etasje. Der bor det i hvert fall fire personer, og vi har ikke helt oversikt over dem ennå, opplyser operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB. Han sier de også jobber med å få oversikt over dem som bor i naboleilighetene. Til VG opplyser han at ni personer er evakuert.

– Både brannvesen, ambulanse og våre folk jobber på stedet, og en person er båret ut og sendt til sykehus, forteller operasjonslederen.

Politiet meldte fra om brannen i krysset Elvegata-Storgata ved 4.20-tiden natt til søndag. Operasjonslederen sier brannen foreløpig ikke er under kontroll. (©NTB)