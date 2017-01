Kystvakten tør ikke bruke nye helikoptre

NH90-helikoptrene ble kjøpt inn spesifikt til Kystvakten og til Forsvarets fregatter og er et avgjørende verktøy ved både fiskerioppsyn og ubåtjakt, skriver Aftenposten.

Prosjektleder oberstløytnant Ivar Dyrland bekrefter at helikoptrene ikke er tatt i bruk som planlagt på grunn av usikkerhet om hvorvidt de tåler parkeringen om bord i de små kystvaktfartøyene, i det han kaller «utfordrende farvann». Forsvaret frykter at de ikke klarer å sikre helikoptrene godt nok og at det skal oppstå skader i grov sjø.

Etter hvert som de utslitte gamle Lynx-helikoptrene har blitt tatt ut av tjeneste, er to kystvaktskip nå uten helikopter. Ingen av fregattene har helikopter om bord.

Dyrdal sier ingen andre land skal bruke NH90 i så tøffe farvann som Norge og på så små skip som dem Kystvakten har.

– Leverandøren jobber fortsatt med å sertifisere NH90 for å møte kravene til hangarparkering, forklarer oberstløytnanten. Han legger til at NH90 lenge har vært rammet av forsinkelser og at Norge kom med særkrav til helikoptermodellen. (©NTB)