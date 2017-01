Presseorganisasjoner bekymret over Trumps journalistrefs

Trumps team var åpenbart ikke fornøyd med mediedekningen av presidentinnsettelsen, og lørdag fikk mediene en skikkelig skyllebøtte av pressetalsmann Sean Spicer. På brifingen antydet Spicer at Trump i størst mulig grad vil kommunisere direkte med folket framfor de tradisjonelle mediene, skriver VG.

– På generelt grunnlag er det bekymringsfullt at en politisk administrasjon varsler at de skal kommunisere direkte med velgerne i størst mulig grad, og det kan se ut som at pressekorpset som følger Det hvite hus vil få betydeligere vanskeligere arbeidsforhold i tiden fremover, sier Tron Strand, leder i Stortingets presselosje, til avisen.

Også flere norske presseorganisasjoner reagerer på Trumps taktikk. Utviklingen man ser i USA kan bli farlig, mener nestleder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag.

– Alle er jo fri til å snakke direkte til folk, også Trump. Men jeg tror det er viktig å huske på at pressens jobb jo er å sørge for at folk får informasjon som er sann. Jeg håper folk forstår at informasjonen som kommer direkte fra partier, politikere eller bedriftsledere er subjektiv, sier hun.

Allerede to dager etter innsettelsen av Trump har flere medier, deriblant Huffington Post, Reuters og Aftenposten, pekt på faktafeil i uttalelsene fra den ferske presidentstaben. Blant annet har Spicer hevdet at det var mer publikum til stede under innsettelsen enn noen gang før, noe han ikke har faktagrunnlag for å hevde. (©NTB)