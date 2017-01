Døde etter sjudobling av medisindosen

En skrivefeil og muntlig kommunikasjonssvikt gjorde at kvinnen fikk en ukedose hver dag over en lengre periode. Det var feilkommunikasjon mellom lege og sykehjem som var den utløsende årsaken til at kvinnen ble kraftig overmedisinert med legemiddelet Methotrexate, ifølge NRK.

Legemiddelforgiftningen ble gransket, og Statens helsetilsyn slo i desember i fjor fast at Sykehuset i Vestfold har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven.

Methotrexate brukes i behandlingen av flere krefttyper, psoriasis og leddgikt. (©NTB)