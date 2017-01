Eirik Jensen i vitneboksen også denne uka

Da dommer Kim Heger hevet retten torsdag, som var siste rettsdag før helgen, var aktor Kristine Schilling fra Spesialenheten for politisaker kommet fram til siste del av 2009. Det er fra denne tiden og fram mot pågripelsen i februar 2014 at aktoratet har utarbeidet en detaljert tidslinje, blant annet over Jensens pengebruk.

Aktor har brukt mye tid på å spørre om Jensens kontanter. Den nå pensjonerte politimannen har anslått at han kan ha hatt 3-400.000 kroner liggende – og har vedgått at en del av dette nok ikke har vært innrapportert til skattemyndighetene.

Spesialenheten mener dette er penger fra medtiltalte Gjermund Cappelen, som Eirik Jensen skal ha fått for å bidra til innførsel av hasj. Jensen på sin side sier det dreier seg om oppsparte midler og penger fra handel med blant annet kjøretøy.

Eirik Jensen skulle etter planen ha sittet i vitneboksen til 24. januar, men Spesialenheten har bedt om mer tid, og dermed ventes ikke Gjermund Cappelen å innta samme plass før 30. januar. (©NTB)