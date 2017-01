Hasjpåstander mot Cappelens forsvarer

Den pensjonerte politilederen sier også Cappelen, advokat Benedict de Vibe og politiet har samarbeidet for å trekke ham inn i saken mot narkobaronen. De Vibe avfeier påstandene.

I avhør med Spesialenheten for politisaker skal Jensen flere ganger ha framsatt påstandene, uten å ville utdype dem nærmere. I tillegg til å forsyne advokaten sin med hasj, skal Cappelen ha fått råd av de Vibe på 90-tallet om å samarbeide med politiet. Ifølge Dagbladet er Jensens påstander en del av hans forsvarsstrategi, der han vil få fram hvem Cappelen virkelig er og belyse at det har vært en enighet mellom Cappelen, de Vibe og politiet om å dra Jensen inn i saken.

– Det er ikke inngått noen avtale mellom Cappelen, meg og politiet. Det er en alvorlig anklage som ikke er riktig, sier de Vibe til avisen, og han fortsetter:

– Påstandene om at jeg har mottatt hasj er ren løgn. Selvsagt! Det er beklagelig at dette skal komme opp på denne måten.

De Vibe bekrefter at Spesialenheten har skrevet en egen rapport om påstandene. Han sier dette er ting som er kommet fram i Jensens forklaring i lukket rett og at Jensen må ha lekket opplysningene. Jensen avviser at han har lekket opplysninger fra lukket rett. (©NTB)