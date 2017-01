Kvinne erkjenner å ha startet brannen på Lillehammer

– Vi mener det ligger en forsettlig handling bak brannen, sier politiinspektør Eirik Braathen ved Lillehammer-politiet til NTB.

Det betyr at politiet mener at brannen ikke startet ved et uhell eller ved uaktsomhet, men at kvinnen forårsaket den med vilje. Hun er siktet for å ha startet en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv, det som ble kalt mordbrann etter den gamle straffeloven.

Kvinnen har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, men erkjenner «de faktiske forhold», opplyser Braathen.

17 personer ble evakuert etter at brannen brøt ut. Ingen mistet livet, men en kvinne ble brakt til sykehus med røykskader etter brannen natt til søndag.

Kvinnen hadde opphold i den gamle trebygningen som brant i Storgata i Lillehammer sentrum, men hadde folkeregistrert adresse et annet sted i byen. (©NTB)