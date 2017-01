Virke gravferd skeptisk til seremoniløs begravelse

I Sverige ble fem prosent av alle som døde i 2015 gravlagt uten seremoni, og i Stockholm var andelen 8,8 prosent. Det er mer enn en dobling siden tusenårsskiftet. I Danmark finnes ingen tilsvarende oversikt, men ifølge Vårt Land øker andelen også der.

Gunnar Hammersmark, direktør for Virke Gravferd, anslår at det gjelder rundt fem prosent av dem som gravlegges i Norge også, men han ønsker ikke at det skal øke.

– Begravelsesbyråene må ikke bli et renovasjonsvesen. Hvis oppgavene består av å frakte en død person til et gravsted, uten annonse eller seremoni, kan det hindre andre i å vise respekt når noen har gått bort, sier Hammersmark til avisen.

Han tror seremoniløse begravelser kan bli mer vanlig også i Norge, spesielt hvis det blir en lett tilgjengelig tjeneste, slik det er i Sverige og Danmark. Der har begravelsesbyråer ferdige pakkeløsninger og tilbyr seremoniløs, enkel, standard eller påkostet begravelse på nett.

– En seremoniløs gravferd skal ikke framstilles som en naturlig ting å gjøre, mener han. (©NTB)