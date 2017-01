Aktor vil ha 2,5 års fengsel for overgrepsbilder av barn

Mannen er også tidligere dømt for besittelse av ulovlig materiale. Aktor og politiadvokat Eli Valheim ba om at mannen dømmes til fengsel i to og et halvt år, melder Bergens Tidende.

– Det er svært omfattende og grovt materiale, og tiltalte har gjennomført regelmessige og planmessige søk, sier Valheim.

Materialet har mannen skaffet seg i perioden 2013 til 2016. Han er tidligere dømt for samme type lovbrudd i 2006. Operasjon Dark Room-gruppen vurderte om saken skulle inn i deres etterforskning, men det skjedde ikke.

Mannen har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet våren 2016.

Rettssakkyndig har undersøkt tiltalte og fastslått at han er strafferettslig tilregnelig. (©NTB)