Dansk minister: Nordisk «kaffeklubb» har fått substans

– Kronikken fungerte etter hensikten, sier hun med et smil til NTB.

Ellemann understreker at artikkelen, som skapte oppstyr i 2013, ble skrevet med et sterkt nordisk engasjement, men for å si at strukturen i et «veldig verdifullt samarbeid» ikke var godt nok til å skape politisk engasjement.

– Derfor sa jeg: Legg det ned for å bygge det opp igjen, forklarer Ellemann, og la fram forslag til endringer.

Under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø denne uken lanserte Norge sitt formannskap i Nordisk ministerråd.

Ellemann sier hun er positivt overrasket over hvor mye ministerrådet har endret seg og levert de siste årene. (©NTB)