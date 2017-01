Dobbelt så mange sykler om vinteren

Gjennom året ligger andelen trafikanter som sykler på 5 prosent.

Kommunikasjonsansvarlig Roar Løkken i Syklistenes landsforening sier til NRK at sykling på snø og is er blitt mer vanlig, fordi det nå legges til rette for det i større grad og salget av piggdekk har økt. (©NTB)