Helsetilsynet med hard dom i donorhjerte-sak

Statens helsetilsyn har gransket hendelsen, og kritikken mot sykehuset er knusende, melder VG.

Ifølge rapporten ble det kommunisert til transplantasjonskoordinatoren og kirurgen ved Rikshospitalet at et donorhjerte for mannen var tilgjengelig, men at et annet sykehus var interessert i hjertet og hadde forrang. Bare transplantasjonskoordinatoren fikk med seg at hjertet var akseptert på det andre sykehuset. Den uvitende kirurgen på Rikshospitalet snakket med et donorteam som skulle hente lunger, men trodde han snakket med dem om hjertet. Han trodde dermed de var på vei med donorhjertet, og han tok den hjertesyke mannen inn på operasjonsstuen.

Ifølge hovedregelen skal ikke pasientens eget hjerte tas ut før donorhjerte er på plass i operasjonsstuen, men fordi mannens hjerte stanset to ganger under operasjonen, bestemte kirurgen seg for å ta det ut og koble mannen på hjerte- og lungemaskin for å holdes i live.

Da donorteamet ankom operasjonsstuen på Rikshospitalet bare med lunger, var det for sent å operere inn mannens hjerte igjen. Et nytt donorhjerte kom dagen etter, men etter komplikasjoner døde mannen noen uker senere. (©NTB)