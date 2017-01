VG: Voldsom slåsskamp før drap i Asker

Politiet rykket ut til leiligheten på Vettre i Asker etter en bekymringsmelding om bråk søndag kveld. Ifølge VG hadde norsk-iraneren (31) som bodde i leiligheten ha utvekslet trusler med to menn før de to dro hjem til ham, der slåsskampen fant sted. Den ene av de to siktede skal ha holdt mannen mens den andre slo ham, og 31-åringen skal ha slått en av mennene i ansiktet med en tung manual fra et vektsett.

Da politiet kom til stedet fant de 31-åringen livløs, og han døde tross forsøk på gjenoppliving. De to mennene på 27 og 31 år meldte seg selv for politiet mandag ettermiddag og ble avhørt samme kveld.

– De er noe kjent fra politiet fra tidligere, men utover det ønsker jeg ikke å si noe mer, sier Grete Lien Metlid, politiinspektør og leder ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, til Dagbladet.

Politiet vil heller ikke si noe om skadene på den avdøde, men får trolig en foreløpig obduksjonsrapport tirsdag. En eventuell varetektsfengsling vil ikke finne sted før onsdag. (©NTB)