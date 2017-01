Asker-drapet kan ha sammenheng med MC-konflikt

– Avdøde er blitt utsatt for grov vold, og døde av skadene han fikk, sier politiadvokat Jens Johannes Andenæs i Oslo politidistrikt til NTB.

To menn på 27 og 33 år er siktet for drap eller medvirkning til det. I tillegg er tre menn pågrepet og siktet for medvirkning til grov kroppsskade. Andenæs bekrefter at de forskjellige siktelsene sier noe om hvilke roller politiet mener de fem har hatt i voldsdramaet som utspant seg i leiligheten på Blakstad i Asker søndag. Men han vil ikke utdype nå hva politiet ser på av mulige motiver og rollefordelinger.

Det er imidlertid nærliggende å tenke seg at alle fem har deltatt i, eller vært til stede under, voldsutøvelsen og at motivet knyter seg til en konflikt mellom norsk-iraneren og MC-klubben Rock Machine, som han hadde forlatt.

– Han var ikke medlem da hendelsen fant sted, men han har vært medlem tidligere, sier Andenæs.

Det var søndag kveld at den 31 år gamle norsk-iraneren ble funnet død i sin egen bolig på Blakstad i Asker. Det skal ha vært en voldsom slåsskamp mellom avdøde og de to drapssiktede mennene i forkant av at han ble funnet død. (©NTB)