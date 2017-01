Oppdretter i Ytre Namdal må slakte 750.000 laks

Anlegget inneholder rundt 750.000 laks som etter regelverket skal slaktes umiddelbart, ifølge NRK.

Den positive prøven ble tatt under en rutinekontroll 16. januar. Fisken skal ikke ha vist ytre tegn til å ha sykdommen.

Mattilsynet skal ta videre prøver av anlegget for å få oversikt over mulige smitteveier. Pankreassykdom er en alvorlig sykdom som fører til store økonomiske tap for oppdrettere på grunn av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet.

Et tilfelle av en annen laksesykdom, ILA, ble påvist i et annet oppdrettsanlegg i nærområdet natt til onsdag. Midt-Norsk havbruk starter neste uke slaktingen av rundt en million smålaks som er rammet av sykdommen. Dette er kostbart, og beregnet tap for selskapet og bedriftene i Ytre Namdal er på 180 millioner kroner. (©NTB)