Ap vil bruke 2 prosent av BNP på forsvar

I dag er forsvarsbudsjettet på rundt 50 milliarder kroner, inkludert innkjøp av det amerikanske jagerflyet F-35.

– Vi bruker i dag 1,56 prosent av BNP på forsvar. Kravet om å bruke 2 prosent har ligget der lenge, sier utenrikspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt (Ap) til VG.

Ap vil også åpne for samkjøring mellom sivil og militær beredskap: «Støtte og bistand til politiet og det øvrige sivile samfunn bør i større grad være dimensjonerende for enkelte av Forsvarets strukturer og kapasiteter, for eksempel heimevernet, spesialstyrkene, helikopterkapasiteten og cyberforsvaret», heter det i forslaget til program, som skal vedtas på partiets landsmøte i slutten av april.

Leder av programkomiteen og nestleder i Ap Hadia Tajik nekter for at forslagene har rot i USAs president Donald Trumps uttalelser om NATO:

– Nei, dette har Ap ment over en tid, og nå tar vi det inn i partiprogrammet også, sier Tajik. (©NTB)