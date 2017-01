Fremstilles for varetekt etter Asker-drapet

De tre er siktet for medvirkning til grov kroppsskade, og fengslingsmøtet skal være i tingretten fredag, skriver VG. Fra før er to menn på 27 og 33 år er siktet for drap eller medvirkning til dette.

Alle de fem som er pågrepet og siktet i drapssaken, har tilknytning til MC-klubben Rock Machine. Norsk-iraneren som ble drept søndag, var utmeldt fra samme klubb. (©NTB)