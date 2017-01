Gutt (1) påkjørt på Strømmen

Påkjørselen skal ha skjedd på området til McDonalds på Strømmen, skriver Romerikes Blad.

– Det skal ha vært en bil som hadde vært på drive-in på McDonalds da moren kom gående med barnet. På en eller annen måte har ettåringen havnet under bilen og blitt kjørt over av enten ett eller to dekk, sier opplyser operasjonsleder Gunnar Bjanes i Øst politidistrikt.

Gutten er fraktet til Ullevål sykehus med ambulanse. Sykehuset opplyser at barnet er moderat skadd.

Politiet har rutinemessig tatt beslag i førerkort og tatt blodprøve av sjåføren som ifølge operasjonslederen er siktet i saken. Bjanes sier et kriseteam tar seg av de pårørende i tillegg til sjåføren.

– Sistnevnte er selvfølgelig svært oppskaket, forklarer Bjanes. (©NTB)