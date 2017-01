Vest politidistrikt i pengeknipe

I et brev til Politidirektoratet sier politimesteren budsjettet preges av «en betydelig ubalanse, der lønnsutgiftene er betydelig høyere enn det som er økonomisk bærekraftig». Ifølge Bergens Tidende mener han forventningene til hva politiet skal rekke over øker, mens ressursene ikke holder følge. I tillegg har Politidirektoratet varslet et 2 prosents budsjettkutt. De økonomiske problemene i Songstads distrikt henger sammen med at store ressurser går med til Dark Room-sakene, Monika-saken, varslersaken, narkotikasakene og den dyre politireformen. Investeringer er blitt utsatt, men må nå gjennomføres.

«Videre vil en eventuell mangelfull finansiering av økt ressursbehov ved Bergen lufthavn og nødvendig politiinnsats i forbindelse med sykkel-VM 2017 forverre situasjonen ytterligere», skriver han.

Songstad sier at om de får 50 millioner i friske midler, men fortsatt må etterfølge krav om kutt og bare delvis får finansiert sykkel-VM og grensekontroll, vil de måtte kutte 100– 140 årsverk. I beste fall håper han på, men tror ikke det skjer, at distriktet får 50 millioner kroner ekstra, slipper unna krav om 2 prosent budsjettkutt, og får full finansiering av utgiftene til sykkel-VM. Da kan Vest klare seg med en reduksjon på rundt 30– 45 årsverk. (©NTB)