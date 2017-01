Drapsdømt i Monika-saken ønsker likevel ny rettssak

Tirsdag varslet Donatas Lukosevicius (34) at han trekker anken etter at han i fjor sommer ble dømt for drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja.

Fredag melder TV 2 at den drapsdømte 34-åringen har ombestemt seg, og ønsker saken opp på nytt. Samtidig har han byttet advokat fra Aasmund Sandland til John Christian Elden. Det er ikke avklart om han har anledning til å ombestemme seg.

– Han har ikke trukket sin anke og retten har oppnevnt meg, sier Elden til Dagbladet.

Tilleggsbelastning

Bistandsadvokat Stig Nilsen, som representerer Kristina Sviglinskaja, moren til avdøde Monika, sier at han og hans klient ble overrasket over avgjørelsen. (©NTB)