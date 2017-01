Sanner bekymret for eldrebølgen i distriktene

Kommunalministeren skal i februar legge fram stortingsmeldingen om bærekraftige byer og distrikter. Her framgår det hvor raskt utviklingen går, skriver Nationen.

I 2016 var det kun 18 av de 160 områdene departementet opererer med som havnet i såkalt rød kategori, som betyr at det er under 2,5 personer mellom 20 og 66 år per person over 67 år. I 2030 kommer det til å være fem ganger så mange slike områder i rød kategori. Det betyr at over halve Norge vil ha færre enn 2,5 yrkesaktive som skal veie opp for hver pensjonist.

– Det er et kart som bør få varsellampene til å blinke hos alle som er opptatt av levende lokalsamfunn og sterke distrikter. Det kartet varsler er at særlig distriktskommunene vil oppleve stadig flere av de eldste eldre, og stadig færre i yrkesaktiv alder, sier Sanner.

Kartet viser videre at kun storbyene Oslo og Stavanger/Sandnes i 2030 har mer enn fire yrkesaktive per pensjonist. De små kommunene Leka, Bindal og Loppa kommer verst ut, med bare 1,4 yrkesaktive per pensjonist i 2030. (©NTB)