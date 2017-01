Årets Spellemann til Marcus & Martinus

14-åringene fra Trofors i Nordland er nemlig i Finland, der de deltar på Uuden Musiikin Kilpailu, et nytt konsept for å velge Finlands bidrag til Eurovision Song Contest, skriver Dagbladet.

Andre vinnere som ikke var der selv for å motta sin Spellemann, var Alan Walker fra Fana som ble priset med Årets hit for «Faded». Han er for tiden på jobb i utlandet og mor og søster tok imot prisen på vegne av ham.

Heller ikke vinneren av Årets produsentpris – Cashmere Cat (Magnus August Høiberg) – satt i salen, ei heller Aurora Aksnes som vant to priser – popsolist for «All My Demons Greeting Me As A Friend» og Årets musikkvideo for « I Went Too Far». Sistnevnte hilste på video fra Australia, mens førstnevntes pris ble tatt imot av Høibergs foreldre.

Arve Tellefsen, også han fraværende, fikk hedersprisen fra fjorårets prisvinner Tommy Tee og Åse Kleveland.

Magdi og Chirag i Karpe Diem er blitt de reneste prisgrossister og kunne hente hjem to priser – for Årets album med «Heisann Monetebello» og for samme album i klassen Urban. Det var også for dette albumet Cashmere Cat vant sin pris. (©NTB)