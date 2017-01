18-åring mistet lappen etter 14 dager

18-åringen var en av tre unge menn som mistet førerkortet da Utrykningspolitiet holdt kontroll på Kroppanbrua natt til lørdag, skriver Adresseavisen. Operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt opplyser at målingen på 161 kilometer i timen var den verste i nattens aksjon.

– Farten her var hårreisende og det er tidvis veldig glatte veier i Trøndelag nå. Slike sjåfører har ikke noe på veien å gjøre, sier Tiller. Farten var lang over grensen som kan gi fengselsstraff, så det kan altså ende med fengselsstraff for 18-åringen.

Det andre førerkortet røk da en sjåfør ble målt i 117 kilometer i timen, mens en tredje ung mann fikk så mange prikker at han overskred kvoten og måtte parkere bilen inntil videre. (©NTB)