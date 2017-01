Legevakta måtte evakueres etter kvalmende stank

– Vi fikk melding klokken 5.48 om at flere ansatte på legevakta var blitt kvalme av en vemmelig lukt og fryktet en lekkasje av noe slag. Det vises ingen utslag på måleinstrumenter så langt, men det er helt klart en ekkel lukt der. 40 personer måtte evakuere første etasje til en annen avdeling, sa operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

To timer senere var årsaken til den vemmelige lukten fortsatt ikke funnet. Men politiet konkluderer med at lukten trolig kom utenfra og at den er helt ufarlig.

– Brannvesenet har fått luftet skikkelig ut i første etasje, så nå er det normale tilstander på legevakta igjen, sier operasjonsleder Tore Solberg i 7.30-tiden. (©NTB).