Amundsen gir Senterpartiet politi-refs

– Det er trist at Sp med sin retorikk bidrar til å skape utrygghet på feilaktig grunnlag med å male er bilde som er fundamentalt galt. Det er uforsvarlig, sier Amundsen til Dagbladet. Kjernen i uenigheten er halveringen av antall politidistrikter og sentralisering av etterforskningsmiljøer.

Amundsen mener behovet for lensmannskontor har endret seg og viser til nye satsingsområder som overgrep på nett.

– Da vil vi trenge kompetansemiljø som kan sitte hvor som helst, sier justisministeren og påpeker at et mål med reformen er å få et mer operativt politi i distriktene. Han sier videre at driftsbudsjettet til politiet er blitt styrket med 2,5 milliarder og at det er 1.644 flere ansatte siden regjeringen tiltrådte.

Justisministerens uttalelser får Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, til å reagere.

– Per-Willy Amundsen må gjerne komme med den ene vulgære analogien etter den andre. Det vi påpeker er at halvparten av landets politidistrikter fjernes og en tredel av lensmannskontorene legges ned. Vi mener det skaper utrygghet, sier hun. (©NTB)