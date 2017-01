Brende vil svare om Trump i Stortinget

SVs partileder Audun Lysbakken har etterlyst mer handlekraft fra regjeringens side etter at USAs president Donald Trump innførte et midlertidig innreiseforbud for flyktninger og innbyggere fra sju muslimske land. Han har også bedt Brende om å komme til Stortinget med en redegjørelse om hvordan Norge skal forholde seg til USA framover.

Brende lover at han vil svare på de spørsmålene Stortinget måtte ha.

– Det vil bli rikelig anledning nå for SV til å ta opp alle spørsmål de ønsker under spontanspørretimen på onsdag, hvor jeg vil delta. Jeg ser fram til en diskusjon både om det midlertidige innreiseforbudet og andre spørsmål knyttet til Europas forhold til USA, sier Brende til NTB.

Brende mener at han og statsminister Erna Solberg (H) har vært veldig klare i sine uttalelser om innreiseforbudet.

– Vi har slått fast at vi syns dette er svært beklagelig. Der har vi reagert, i likhet med andre land. For Lysbakken bør det være en tilfredsstillende reaksjon fra regjeringens side, sier Brende. (©NTB)