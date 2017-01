Ingen sa seg skyldig etter brann i gjenvinningsanlegg

De tre er tiltalt for brudd på forurensningsloven etter at en brann i et gjenvinningsanlegg blant annet førte til at 1.560 fisk døde i Re i Vestfold.

Økokrim har tatt ut tiltale mot daglig leder og styreleder i Revac Gjenvinning samt mot to styremedlemmer – ingen av de tre sa seg skyldig da saken startet i tingretten mandag, melder NRK. Det er også utferdiget et forelegg mot Revac AS på 2,4 millioner kroner og mot selskapet Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS på 200.000 kroner.

Tiltalen og foreleggene omfatter grove brudd på forurensningsloven. Selskapet Revac lagret omfattende mengder elektrisk og elektronisk avfall, til tross for at avfallet i henhold til tillatelsen skulle behandles og transporteres bort.

Avfallshaugen vokste, og det ble ikke foretatt oppdeling eller andre tiltak som kunne bidra til å begrense omfanget av forurensningsfølge ved en eventuell brann, heter det i tiltalen.

I mai 2014 begynte det å brenne i avfallshaugen som da utgjorde 1.250 tonn. Omtrent 140 tonn av avfallet brant opp, noe som blant annet førte til avrenning til flere bekker og elver i området. Avrenningen inneholdt høye verdier av blant annet kobber, bly og kadmium, som førte til at det meste av fisken i området nedenfor brannstedet døde. Det ble plukket opp 1.560 kilo død fisk, mens en ukjent mengde ble ført ut i fjorden med elva. (©NTB)