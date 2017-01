Kvinne siktet for å ha pekt på bilister med våpen

Kvinnen har innrømmet at hun står bak trusselsituasjonene på Melkeplassen i Bergen, skriver NRK.

Hun ble pågrepet kort tid etter at politiet klokken 2.30 natt til mandag hadde fått melding fra en bilist om at han hadde blitt pekt på med et håndvåpen.

Kvinnen var maskert og utstyrt med en softgun da hun ble pågrepet.

– Vi har hatt en del episoder hvor folk har kommet kjørende og det har kommet en person ut i veibanen. De har opplevd at vedkommende har truet dem med et håndvåpen, sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt. (©NTB)