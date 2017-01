Maskerte ulveforkjempere foran Løvebakken

– Vi merker at det er et massivt press fra politikere på Stortinget for å skyte en utryddingstruet art, og det reagerer vi på, sa Shabana Rehman i NOAH til NTB under demonstrasjonen mandag.

Rehman er også kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oppegård.

NOAHs leder Siri Martinsen oppfordrer til å ta i bruk andre forebyggende tiltak for å redusere skader fra ulv enn å ty til jakt.

Organisasjonen påpeker at det er mellom 40 og 60 ulver på norsk jord, og mener bestandsmålet ikke skal være noen maksgrense for hvor mange ulv det skal være i Norge.

Klima- og miljødepartementet vedtok i desember i fjor at bare 15 ulver kan felles, mens lokale rovviltnemnder har gått inn for å felle 47. Tirsdag skal Stortinget debattere statsråd Vidar Helgesens (H) redegjørelse om saken.