Oppretter bachelorgrad for tolker

Denne utdanningen er den eneste av sitt slag i norsk og europeisk sammenheng, skriver Dagbladet. Avisen viser til flere tilfeller hvor det har blitt tolket feil i rettssaler og eksempler hvor kriminelle har vært tolker.

– Det er ikke bare i rettsvesenet, men også i helsevesenet og i skolesammenheng det har vært problemer med tolking, sier førsteamanuensis Tatjana Radanovic Felberg ved HiOA.

Økt migrasjon fører til at behovet for kvalifiserte tolker øker. Språktester Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gjennomført på tolker med erfaring fra politiet og rettsvesenet viser at 60 prosent hadde såpass store hull i ordforrådet at de var ansett som uegnet. Det har IMDis direktør Libe Rieber-Mohn tidligere uttalt.

– Tolker har en viktig funksjon i offentlig sektor og det er avgjørende at tolkene har høy kompetanse for å løse krevende arbeidsoppgaver, sier Felberg. Hun sier HiOA de siste ti årene har hatt studenter som har tatt det som nå blir første modul av utdannelsen.

25 studenter har fått plass på det nye bachelorstudiet. Her vil studentene blant annet lære håndtering av rettsmøter og tverretatlige samarbeidsmøter i for eksempel barnevernet. (©NTB)