Regjeringen kan være på glid i ulvestriden

Mandag kveld samlet partigruppene til Høyre, Frp, Ap og KrF seg for å finne en løsning på den betente ulvestriden.

– Vi må se på hvordan vi skal få løst denne ulvefloken, og hvordan man kan sørge for at det gis mulighet for ytterligere felling, sier parlamentarisk leder i Frp Harald T. Nesvik til NTB.

Samtidig er det varslet nye demonstrasjoner fra ulvemotstanderne foran Stortinget mandag kveld, hvor ulvetilhengere samlet seg tidligere på dagen.

Tirsdag kommer saken nok en gang opp i Stortinget. Da må klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) igjen opp på talerstolen for å forklare hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.

Det skapte ramaskrik i Distrikts-Norge da Helgesen før jul besluttet å kutte antall fellingstillatelser som de lokale rovviltnemndene hadde innvilget, fra 47 til 15. (©NTB)