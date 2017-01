Drapssiktet 26-åring holdes i varetekt

Dermed blir mannen sittende i varetekt med full isolasjon. Han ble lørdag varetektsfengslet i to uker, og tirsdag ettermiddag avviste Frostating lagmannsrett anken fra mannen, opplyser politiadvokat Jørgen Aunet i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Den drapssiktede 26-åringen nekter straffskyld og hevder at han ikke har noen rolle i saken. Hans oppnevnte forsvarer, Arve Opdahl, har forklart at mannen var en god bekjent av den avdøde.

-Det er ikke noe nytt. Han nekter fortsatt at han har noe med saken å gjøre, og han er fortsatt varetektsfengslet, sier Aunet.

Venter på analysesvar

Politiet holder fortsatt kortene tett til brystet om hva som kan ha ført til at en mann i slutten av 30-årene ble funnet livløs i boligen på Ler i Melhus kommune i Sør-Trøndelag sist onsdag. De jobber fortsatt med å sikre spor på åstedet, og de venter på svar på en del tekniske undersøkelser og prøver som skal analyseres.

-Det gjelder funn på åstedet, gjenstander og andre ting. Vi håper å få noen svar i løpet av uken, sier Aunet.

Den drapssiktede 26-åringen var opprinnelig siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Den foreløpige obduksjonsrapporten av avdøde har avdekket at han ble utsatt for vold og døde av skadene.

Også en annen mann, som ble pågrepet torsdag i forrige uke, er formelt siktet i saken. Men mistanken mot ham er svekket, og han er løslatt.

Kjenninger av politiet

Politiet får bistand av Kripos i etterforskningen, og de har fortsatt flere vitneavhør som skal gjennomføres. De ønsker stadig tips fra publikum som kan ha gjort observasjoner rundt åstedet i forkant av at den døde mannen ble funnet onsdag ettermiddag.

Avdøde og siktede skal ha vært "venner og bekjente" i et miljø hvor det har vært noe rusproblematikk. Dette ønsker ikke politiet å bekrefte.

-Det vi har sagt er at dette er personer som var kjent av politiet fra før. Vi ønsker ikke å si noe mer om det på nåværende tidspunkt, sier Aunet.

(©NTB)