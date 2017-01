Helgesen fikk ulverefs i Stortinget

–Når man rikker for mye ved ulveforliket, slik vi mener regjeringen har gjort med sin forståelse av loven, blir det uro. Vi var enige om at konfliktnivået skulle dempes. Der er vi ikke, og det bærer regjeringen et stort ansvar for, sa Hans Olav Syversen (KrF).

Stortinget debatterte tirsdag Helgesens redegjørelse til Stortinget 17. januar. Han forsvarte da sin beslutning om kun å tillate felling av et fåtall av ulvene som de lokale rovviltnemndene hadde tillatelse til.

Arbeiderpartiets Terje Aasland mener regjeringen ”parkerte Stortingets vilje”.

-Jeg finner lite i redegjørelsen som bærer preg av en iboende vilje til å gjennomføre vedtaket Stortinget fattet i juni, sa han.

Tillit?

Marit Arnstad (Sp) gikk langt i å antyde manglende tillit til Helgesen:

-Vi står overfor en statsråd som ikke følger opp et stortingsvedtak, og ikke tok seg bryet med å informere om det, sa hun.

Hun mener Helgesen tidlig i fjor høst burde ha informert Stortinget om at det ville bli vanskelig å følge opp ulveforliket.

–Etter en slik oppførsel må en spørres seg om en kan ha tillit til regjeringens evne til å følge opp Stortingets vedtak, fortsatte hun, og la til at regjeringens oppfølging videre vil være avgjørende.

Også fra regjeringspartiet Frp kom det krass kritikk av Helgesen.

-Dette dreier seg om gjennomføringen av det Stortinget har bestemt, og der står noen til stryk, uten tvil, sa Morten Ørsal Johansen (Frp).

Høyres Gunnar Gundersen, som hele tiden har vært en skarp kritiker av miljøministeren, spurte om miljødepartementet har sin egen agenda og kalte situasjonen uvirkelig.

Lover å gjennomføre

Et flertallet i Stortinget bestående av Høyre, Frp, KrF og Ap la før debatten fram et forslag som de mener vil kunne løse striden. Der ber de regjeringen gå gjennom lover og forskrifter på nytt, med mål om å åpne for lisensfelling av flere ulv.

Helgesen understreket at regjeringen vil gjennomføre Stortingets vedtak.

-Jeg tar utålmodigheten inn over meg, sa han, og lovet å komme tilbake med en sak innen 10. mars, slik flertallet ber om.

Han måtte nok en gang se til et mindretall av miljøpartiene Venstre, SV og Miljøpartiet Grønne for å finne støtte.

-Jeg er imponert over og glad for at vi har en miljøvernminister som ser på det som sin oppgave å følge den loven som Stortinget selv har vedtatt, sa Rasmus Hansson (MDG).

Bård Vegar Solhjell (SV) påpekte at Stortinget var blitt varslet om at det ville bli vanskelig å følge opp ulveforliket og bestandsmålet og samtidig holde seg innenfor Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen om vern av ville dyr.

-De to store partiene som vanligvis prøver å sy sammen ulike hensyn, har mistet hodet og har abdisert i den rollen. De framstår ikke som byggere av kunnskapsbaserte forlik, men har valgt å bli støttegruppe for noens særinteresse, sa Solhjell.

