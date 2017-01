Politiansatte har liten tro på politireformen

Totalt 5.786 politiansatte svarte på undersøkelsen fra forskere ved Universitetet i Bergen. Det tilsvarer over en tredel av alle ansatte i politiet, melder NRK tirsdag kveld.

Kun 13 prosent av de spurte er enig i at politireformen vil bidra til et mer synlig og tilgjengelig politi. Videre sier bare 4 prosent seg enig i at reformen vil bidra til mindre sentralisering av politiets ressurser, og kun 19 prosent er enig i at den vil bidra til en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse.

I tillegg svarer mindre enn en tredel av de spurte at de tror reformen vil ha positive konsekvenser for deres eget arbeidssted, ifølge Politiforum, som også omtaler undersøkelsen tirsdag.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle ledere og ansatte i politiet sommeren 2016.

