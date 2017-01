Sandberg tar gjenvalg som Frp-nestleder

-Jeg veide for og imot. Jeg trakk meg fra stortingsnominasjonen, men så sitter jeg i regjering nå, og har ambisjoner om at regjeringen skal bli sittende. Jeg vil være med videre, hvis Erna vil ha meg med videre. Da er det også viktig å ha nestlederne i regjering, sier Per Sandberg til Dagbladet.

Sandberg hadde frist til 1. februar med å svare valgkomiteen i Frp. Til Dagbladet sier han at dette blir hans siste periode som nestleder.

Mandag ble det klart at også Ketil Solvik-Olsen har takket ja til å fortsette som nestleder. Partileder Siv Jensen er fornøyd med at Sandberg og Solvik-Olsen har sagt ja til to nye år.

-Per og Ketil er to av Norges fremste politikere, de har enorm arbeidskapasitet og står på hele døgnet for å gjennomføre god Frp-politikk. Jeg er veldig glad for at de har takket ja til gjenvalg og for å ha begge med på laget videre som nestledere, sier Jensen.

Dagbladet skriver at etter hva avisen forstår, vil ingen utfordre Sandberg og Solvik-Olsen på vårens landsmøte.

