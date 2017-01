Sola: 32-åring siktet for drap og drapsforsøk

-Opplysninger som er kommet fram, gjør at vi nå utvider siktelsen mot 32-åringen. Nå er han også siktet for drapsforsøk på en 25 år gammel mann, sier påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt, Erik W. Rand.

De tre var gjester i et familieselskap i en bolig på Røyneberg i Sola kommune, sammen med omtrent ti andre personer, da drapet og drapsforsøket skjedde, ifølge Stavanger Aftenblad.

Mark Ole Jensen (52) ble funnet hardt skadd i boligen, og ble bekreftet død senere.

Etterforsker sykehus

Tirsdag ble det klart at 32-åringen som nå er siktet, var på permisjon fra psykiatrisk avdeling på sykehuset i Stavanger da drapet skjedde.

-Opplysninger i saken tyder på at den 32 år gamle mannen som er siktet for forsettlig drap, hadde en kortvarig permisjon fra Stavanger universitetssjukehus. Politiet har iverksatt en etterforskning for å avklare dette og har opprettet en egen sak på dette forholdet, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Sør-Vest politidistrikt, Hilde Urdal Fløysvik.

Politiet jobber med å undersøke 32-åringens bevegelser drapsdagen. De fikk melding om hendelsen klokken 15.49 søndag 29. januar. 32-åringen ble pågrepet klokken 15.59. Drapsvåpenet var kniv, ifølge Stavanger Aftenblad.

Fire ukers fengsling

-Siktedes helsetilstand og opplysninger i saken tilsier at en må avklare hans psykiske helsetilstand i gjerningsøyeblikket, sa Rand mandag.

Samme dag ble 32-åringen pågrepet og siktet for forsettlig drap. Han ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker. Han blir værende på sykehuset i Stavanger på grunn av sin psykiske helsetilstand, ifølge avisen.

-Min klient har ennå ikke tatt stilling til siktelsen, sier 32-åringens forsvarer Hege Veland til NTB.

Politiet har ikke sagt noe om relasjonen mellom avdøde og siktede.

-Vi er veldig tidlig i etterforskningen. Her må vi undersøke hva som har skjedd. Flere avhør er planlagt innen kort tid, sier påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt, Lars Fredrik Bråten.

Jensen var dansk statsborger, men hadde bostedsadresse i Rogaland.

