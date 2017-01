Én person ekskludert i Aust-Agder Frp

–Aust-Agder Frp har de siste ukene hatt store utfordringer knyttet til organisasjonskultur, skriver fylkestingsrepresentant Peter André Busch i en pressemelding.

Fylkesstyret behandlet onsdag kveld en rekke saker om personer involvert i konflikten i fylkeslaget. Ulike fløyer krevde hverandre fjernet fra partiet. Ti av de 18 sakene som ble behandlet fikk ingen reaksjon.

Striden startet da Åshild Bruun-Gundersen ble valgt som Aust-Agder Frps toppkandidat til stortingsvalget i høst – og nåværende stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen ble vraket. Senere trosset Bruun-Gundersen et partivedtak og stemte for sammenslåing av de to Agder-fylkene. Dermed ble det stilt krav om et nytt nominasjonsmøte, som skal holdes 11. februar. Det var fire lokallag som krevde nytt nominasjonsmøte, og det er ordbruken som har blitt brukt i mediene i denne striden som ligger til grunn for mange av eksklusjonssakene som ble behandlet tirsdag kveld, ifølge Fædrelandsvennen.

–Vi har lært mye av denne prosessen om hvordan vi kunne ha håndtert det annerledes. Fylkeslaget har lagt seg på en konstruktiv linje og har et felles ønske om å forbedre samarbeidet og bygge opp gjensidig tillit. Fylkesstyret legger nå konflikten bak oss og ser fremover mot stortingsvalget 2017 hvor vi kan bruke energien på de beste politiske løsningene for folk flest.

