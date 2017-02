Grandhagen: –Veldig bekymret over USA

-Jeg legger ikke skjul på at jeg er veldig bekymret. Jeg har brukt de siste årene på å bekymre meg om Russland og Midtøsten. I dag er jeg mer bekymret for USA fordi dette landet har så store implikasjoner for resten av verden, sier Grandhagen, som ledet etterretningstjenesten fra 2010 til 2016, til Dagbladet.

Han sier at Trumps behov for å hurtig endre forholdet til Russland er noe vanskelig å forklare.

–Særlig i lys av dokumentasjonen av russisk påvirkning av det amerikanske valget og mangel på åpenhet rundt Trump og hans medarbeideres Russland-forbindelser, sier han.

Grandhagen er likevel usikker på hvor mye som vil komme ut av Trump-administrasjonens fremstøt. Det vil avhenge av innflytelsen til både utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister James Mattis og ikke minst republikanske lovgivere i Kongressen. Det vanskeligste, mener han, er å forstå hva slags rationale som ligger til grunn for den nye administrasjonens politikk.

-Det er mange rundt omkring som akkurat nå føler en stor grad av usikkerhet. Hvorfor Trump ser det i sin interesse å skape denne usikkerheten er for meg helt uforklarlig, sier han. Han tror Trump til sjuende og sist bidrar til å svekke USAs anseelse og posisjon i verden.

-Nå kommer det mange signaler fra USA som går på tvers av det vi føler er riktig. Det er åpenbart at man skyter fra hoften.

