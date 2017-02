Høyesterett avviste anken i Kristin-saken

Avgjørelsen fra Høyesterett setter et foreløpig punktum for den juridiske behandlingen av drapssaken fra 1999. Men Hotvedt er ikke enig i ankeutvalgets beslutning og vil prøve saksbehandlingen for FNs menneskerettighetskomité.

- Det er naturlig ut fra forståelsen vår av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, at når vi ikke får medhold i nasjonal domstol, så prøver vi det for FN, sier hans forsvarer, advokat Brynjar Meling, til VG.

Anket saksbehandlingen

Hotvedt anket til Høyesterett både for å be om en mildere straff og for å be landets øverste domstol vurdere om saken heller skulle vært ført for tingretten enn for lagmannsretten.

Det er anken over saksbehandlingen som nå er forkastet. Fra før var det klart at Høyesteretts ankeutvalg ikke tillot anken over straffeutmålingen fremmet.

- Det er en stor lettelse for de pårørende at det nå er satt et punktum i dette marerittet, sa John Christian Elden, som er bistandsadvokat for de etterlatte, til NTB etter at anken ble forkastet.

Millionerstatning

Hotvedt (40) ble 8. september i fjor dømt til 13 års fengsel for drapet på 12 år gamle Kristin Juel Johannessen i 1999.

Samme mann ble dømt for drapet i 2002, men frifunnet ett år senere fordi en DNA-test viste at hår fra åstedet ikke stammet fra ham. I 2015 ble han pågrepet igjen etter nye analyser av den dreptes fingernegler. Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpnet saken, som endte med en ny fengselsdom i Borgarting lagmannsrett.

Hotvedt er også dømt til å betale totalt snaut 4,6 millioner kroner i erstatning og oppreisning til foreldrene og søsteren til Kristin Juel Johannessen.

Frykter nye år med venting

Den drepte jentas far, Roar Juel Johannessen, har kjempet en svært lang kamp for å oppklare saken. Han er frustrert over at den drapsdømte mannen ikke vil la saken ligge.

- Det er noe som heter "nok er nok". Når Høyesterett har sagt sitt, så burde det være nok, sier han til NRK.

Familiens andre bistandsadvokat, Astri Aas-Hansen, anslår overfor VG at det vil ta tre-fire år før familien får vite om FN avviser eller vil realitetsbehandle saken. I mellomtiden må Hotvedt sone i fengsel, sier hun.

