Pilene peker oppover på Oslo Børs

På listen over de ti mest omsatte selskapene pekte pila oppover på samtlige selskaper.

Statoil, som var det mest omsatte selskapet onsdag morgen, steg 0,85 prosent. Seadrill, som tirsdag falt hele 28,4 prosent, vokste onsdag morgen 4,80 prosent.

DNB (+0,85), Norsk Hydro (+0,86), Yara International (+0,14), Telenor (+0,69), Marine Harvest (+0,69), Aker BP (+3,27), Veidekke (+0,82) og Storebrand (+1,49) var også blant de ti mest omsatte.

Positive tall var det også ved de store europeiske børsene. DAX 30-indeksen i Frankfurt steg 0,79 prosent, CAC 40 i Paris steg 0,73 prosent, mens FTSE-indeksen i London la på seg 0,71 prosent.

Et fat nordsjøolje ble onsdag formiddag solgt for 55,61 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble omsatt for 52,77 dollar fatet.

(©NTB)