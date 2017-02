UD fikk signal om visumnekt i november

- Dette er sterkt beklagelig, og det er ingen grunn til at disse to ikke skal få visum, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Den russiske ambassadøren er kalt inn til et møte med utenriksråd Wegger Christian Strømmen i UD onsdag ettermiddag, der norske protester på nytt vil bli framført. Utenriksråden er øverste embetsmann i departementet.

I tillegg er utenriks- og forsvarskomiteens tur til Moskva avlyst. Fem av komiteens medlemmer skulle på gjenvisitt til utenrikskomiteen i det russiske føderasjonsrådet.

Visst lenge

Ifølge Brende fikk UD allerede i november signaler om Venstre-leder Trine Skei Grande og SVs Bård Vegar Solhjell sto i fare for å bli nektet visum til Russland.

- I de siste ukene har vi hatt en prosess med Russland som vi hadde håpet ville ende med at de fikk visum, men mandag ettermiddag fikk vi beskjed om at de ikke fikk det, sier Brende.

Hvorfor det bare er disse to i den norske delegasjonen som ble nektet visum, er uklart. Men etter det UD kjenner til har de to stått på en liste over personer som har fått innreiseforbud til Russland siden 2014, etter at EU og Norge innførte sanksjoner mot en rekke russiske forretningsfolk og politikere etter Russlands annektering av Krim-halvøya.

Utsetter besøk

Tidligere onsdag ble det klart at Stortingets utenrikskomité velger å avlyse det planlagte besøket i Moskva torsdag og fredag.

- Når to av komiteens medlemmer ikke får visum, så er det naturlig for oss å utsette besøket, sier komitéleder Anniken Huitfeldt (Ap).

Ifølge Utenriksdepartementet begrunnes visumnekten med EU-sanksjoner som Norge har gjennomført og gjort gyldige også for Svalbard.

- Vi har protestert og fremført at vi finner den russiske beslutningen uberettiget og urimelig, sier Brende. Sanksjonene ble innført som svar på russiske folkerettsbrudd i Ukraina.

Han antyder at et planlagt besøk i Arkhangelsk senere i år kan komme til å bli avlyst som en reaksjon på den russiske visumnekten.

Overrasket

På spørsmål om russerne har en liste over uønskede norske politikere, svarer Brende unnvikende.

- Her må jeg være prinsipiell. Hvis russiske myndigheter opererer med den type navn, så er det de som må svare, sier han.

Grande og Solhjell har begge besøkt Russland tidligere og er overrasket over visumnekten.

- Jeg har hele mitt politiske liv ønsket et tett og godt samarbeid mellom Norge og Russland og så fram til besøket. Jeg synes det er sterkt beklagelig, sier Solhjell til NTB.

Første tur

Etter planen skulle den norske politikerdelegasjonen besøke Moskva 2. og 3. februar. Utenrikskomiteen har ikke besøkt Russland så langt i denne stortingsperioden.

Invitasjonen kom fra lederen i utenrikskomiteen i føderasjonsrådet i den russiske nasjonalforsamlingen.

- Det er synd at vi må utsette møtet med russiske styresmakter i en tid hvor vi bør ha en enda tettere dialog med Russland både når det gjelder sikkerhetsspørsmål og menneskerettigheter, sier Grande.