Forslag om antibiotikamerking av kjøtt

I et intervju med Nationen sier overlegen at en merking kan bidra til at forbrukerne ser sammenhengen mellom billig mat og bruk av antibiotika i landbruket. Norge er ett av landene i verden som bruker minst antibiotika.

– Det er veldig mye fokus på pris, men lite på hvor mye produksjonen lener seg på høyt forbruk av antibiotika for å hindre dyresykdommer, sier Steinbakk.

Høyt antibiotikaforbruk fører til utvikling av livstruende bakterier. Mange land vi importerer mat fra har flere titalls ganger høyere forbruk av antibiotika enn Skandinavia.

– Vi må tenke oss om når vi sier at vi ønsker å kjøpe billig mat fra et annet land, sier Steinbakk.

