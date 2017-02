Høyre vil ha digitalt grenseforsvar - Datatilsynet sier nei

Hackerforsøket mot PST, UD og andre norske epostkontoer viser at det er behov for et digitalt grenseforsvar, mener Hårek Elvenes (H). Datatilsynet sier nei.