Norske toppledere tjener elleve ganger så mye som snittet

For norske toppledere tar det 23 dager å tjene det som tilsvarer en årslønn for en vanlig ansatt, skriver FriFagbevegelse. Avisen har gjennomgått årsregnskapene til de 100 største selskapene i Norge for å sjekke hvor mye topplederne tjener i året. Utgangspunktet er Kapitals liste som legger omsetning til grunn i rangeringen av landets største bedrifter.

Den norske gjennomsnittslønnen ligger på 519.000 kroner i året. Norske toppledere tjener derimot i snitt 5,8 millioner kroner. Administrerende direktør i undervannsentreprenøren Subsea 7, Jean Cahuzav, har høyest fast årslønn med 19 millioner kroner. Pensjonsordninger og aksjeprogrammer er ikke med i tallene.

Ifølge SSB har lønnen til de som tjener mest her i landet økt med 46 prosent de siste ti årene. For dem med lavest inntekt er økningen i samme periode kun 24 prosent.

SV-leder Audun Lysbakken sier utviklingen bekymrer ham

– Den økonomiske eliten drar ifra, og det undergraver solidariteten og tilliten i det norske samfunnet, sier Lysbakken.

– De på toppen av det norske samfunnet bevilger hverandre skyhøye inntekter, mens arbeidsløsheten er høy og mange lavtlønte må stramme livreimen. Det er hårreisende, sier SV-lederen til NTB.

